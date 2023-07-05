Вдову обвинили в романе с женатым мужчиной и раздели догола на глазах у соседей

The Siasat Daily: вдову из Индии заподозрили в романе с женатым мужчиной и раздели догола

На жительницу Индии из штата Раджастхан набросились родственники, заподозрившие ее в романе с женатым мужчиной, и раздели ее догола. Об этом сообщает The Siasat Daily.

Нападение произошло в четверг, 29 июня, в деревне Делва. Свидетели записали его на видео, которое быстро стало вирусным в социальных сетях и привлекло внимание правоохранительных органов. В ролике несколько местных жительниц избили женщину на глазах у соседей, сорвали с нее одежду и выставили в таком виде на всеобщее обозрение. Очевидцем экзекуции стал пятилетний сын вдовы.

Позже выяснилось, что пострадавшую обвинили в романе с неким женатым мужчиной. Несмотря на то, что официальных заявлений в полицию не поступало, суд постановил открыть дело по поводу происшествия. 1 июля правоохранители прибыли в Делву, пообщались с пострадавшей, а позже задержали подозреваемых, которые оказались ее родственниками. Двое мужчин и женщина прятались от полиции в близлежащем лесу.

Также выяснилось, что вдова получила телесные повреждения во время нападения. Ей оказали помощь на месте и отвезли больницу города Удайпур для дальнейшего лечения.

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