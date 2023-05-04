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09:07, 4 мая 2023Из жизни

Женщина раскрыла измену мужа благодаря домашнему попугаю

Во Вьетнаме попугай запомнил слова мужчины и помог его жене раскрыть измену

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Жительница Вьетнама раскрыла измену мужа благодаря попугаю, который запомнил слова, сказанные им во время секса. О том, как домашний питомец помог женщине уличить мужа в измене, сообщает The Thaiger.

Вьетнамка вместе с мужем владела мебельным бизнесом. Хорошее материальное положение дало мужчине возможность заниматься увлечениями, и в свободное время он предпочитал находиться на крыше дома, выращивая растения, или обучать попугая простым фразам. Чтобы освободить еще больше времени, женщина решила нанять домработницу. По рекомендации знакомого она взяла на работу женщину на десять лет старше ее. Вьетнамка отметила, что помощница по хозяйству профессионально выполняла свою работу и была обаятельной и доброжелательной женщиной.

Она поселила домработницу в отдельную комнату, где жил попугай. Спустя полгода вьетнамка начала замечать, что муж странно себя ведет. Он стеснялся, когда находился рядом с помощницей по хозяйству, а, когда жена уходила на работу, он встречался с друзьями или уходил на крышу, не желая пересекаться с домработницей. Вьетнамка решила, что это нормальная реакция любого мужчины, в доме которого появляется незнакомая женщина, и не нашла ничего подозрительного в его поведении.

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Однажды вечером женщина вернулась домой с работы раньше обычного и позвала домработницу, чтобы та открыла дверь. Не получив ответа, вьетнамка позвонила помощнице по хозяйству. Та попросила прощения и заявила, что развешивала белье. Женщина вспомнила, что домработница всегда развешивала постиранную одежду в солнечную погоду, и заподозрила неладное. Когда она вошла в дом, то заметила, что ее муж очень нервничал. Однако вьетнамка попыталась успокоиться, убедив себя, что он ей не изменяет и это совпадение.

В один из дней вьетнамка вынесла постиранную одежду на крышу, где находился попугай. Внезапно она услышала, как птица выкрикивает странные фразы сексуального характера. Вьетнамка поняла, что попугай запомнил слова, сказанные мужем во время секса, и убедилась в том, что он завел роман с домработницей.

Чтобы поймать мужа на измене, женщина решила установить скрытую камеру в комнате помощницы по хозяйству. Через неделю она увидела, что мужчина действительно занимался с ней сексом. Она также узнала, что муж предложил домработнице жить вместе с ним и жаловался ей, что устал от жены. Вскоре после этого вьетнамка подала на развод. Она также решила предоставить адвокату записи, подтверждающие измену мужа.

Ранее сообщалось, что жительница Китая узнала об измене жениха и разделась догола посреди улицы в попытке отомстить ему. Многие прохожие были шокированы поведением девушки и начали фотографировать ее, предположив, что у нее проблемы с психикой.

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Алиса Удовик
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