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12:09, 5 июля 2023Наука и техника

Выявлены положительные последствия одной ночи недосыпа

PNAS: одна ночь недосыпа улучшила настроение у пациентов с депрессией

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Ученые из Медицинской школой имени Перельмана Пенсильванского университета (США) выявили положительные последствия одной ночи недосыпа. Оказалось, что небольшой недостаток сна может привести к улучшению настроения у пациентов с депрессивными расстройствами. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.

В эксперименте команда сопоставила активность областей мозга участников с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии в состоянии покоя. Среди испытуемых были группы здоровых людей, с депрессивным расстройством (этим двум группам не разрешали полноценно спать), а также 16 контрольных групп, которым был позволен непрерывный сон. В течение пяти дней участники исследования ночевали в лаборатории, а их мозг сканировали.

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У большинства участников сразу после пропуска ночного сна ухудшилось настроение. У тринадцати из 30 (43 процента) испытуемых с депрессией улучшилось настроение, а у остальных 17 участников настроение испортилось или не изменилось после одной ночи недосыпа. В то же время 20 участников с серьезным депрессивным расстройством отметили подъем настроения.

Анализ мозга показал, что связь миндалины с передней поясной извилиной коры значительно увеличилась у пациентов с улучшенным настроением, но уменьшилась у пациентов с плохим настроением. Это открытие демонстрирует, что связь этих двух областей мозга может отражать устойчивость нервной системы к нарушению настроения после потери сна и потенциально способна стать новой целью при лечении депрессии.

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    Елена Апазиди
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