Роспотребнадзор оценил угрозу распространения сибирской язвы в России

Роспотребнадзор заявил, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена

Угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, болезнь не передается от человека человеку. Так ситуацию оценили в Роспотребнадзоре. Соответствующее сообщение пресс-службы ведомства поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что в ходе наблюдения диагноз «сибирская язва» был поставлен еще трем жителям Тувы, участвовавшим в разделке туши лошади в Барун-Хемчикском районе республики. За всеми остальными круглосуточно наблюдают медики.

«Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Противоэпидемический отряд ведомства продолжает проводить профилактические мероприятия в очаге. Дезинфекцию провели на пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших. Площадь обработанных территорий превысила 11,5 тысячи квадратных метров.

О первом заболевшем сибирской язвой в Туве сообщалось 30 июня.