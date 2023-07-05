Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
2:0
Завершен
Джоди Бёррэдж
Уимблдон (ж)
Мирра Андреева
Сегодня
21:05 (Мск)
Сиюй Ван
Уимблдон (ж)
Андрей Рублёв
Завтра
13:00 (Мск)
Аслан Карацев
Уимблдон (м)
Вероника Кудерметова
Завтра
13:00 (Мск)
Маркета Вондроушова
Уимблдон (ж)
Анастасия Потапова
Селин Наэф
Уимблдон (ж)
18:13, 5 июля 2023Спорт

Российских спортсменов на Панарабских играх заявили как сирийцев

Семь российских спортсменок заявили как представительниц Сирии на Панарабских играх
Карина Полудкина

Карина Полудкина. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Семь российских спортсменок заявили как представительниц Сирии на Панарабских играх 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Голый спорт».

В турнире примут участие метательница копья Карина Полудкина, пловчиха Анастасия Сорокина, велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы, бадминтонистка Дарья Джеджула, гимнастка Александра Максимова и дзюдоистка Милана Мугу. Шестеро из них в списке участников значатся под измененными фамилиями.

Панарабские игры-2023 проходят в Алжире. Соревнования пройдут с 5 по 15 июля.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    В киевском суде произошли взрыв и перестрелка

    Саакашвили рассказал о запросе Киева для его экстрадиции

    Оценен рост цен на УАЗ «Патриот» более чем за 10 лет

    Обезьян сделали рабами из-за веганов

    Переполненность пляжей Анапы объяснили

    В России не хватило места для вернувшихся из-за рубежа яхт

    Сотрудница УК прочла «Отче наш» в ответ на просьбу устранить аварию

    Российских спортсменов на Панарабских играх заявили как сирийцев

    Названа уловка США при поставке вооружений на Украину

    Пьяный водитель избил попытавшегося его задержать полицейского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости