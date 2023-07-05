Российских спортсменов на Панарабских играх заявили как сирийцев

Семь российских спортсменок заявили как представительниц Сирии на Панарабских играх

Семь российских спортсменок заявили как представительниц Сирии на Панарабских играх 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Голый спорт».

В турнире примут участие метательница копья Карина Полудкина, пловчиха Анастасия Сорокина, велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы, бадминтонистка Дарья Джеджула, гимнастка Александра Максимова и дзюдоистка Милана Мугу. Шестеро из них в списке участников значатся под измененными фамилиями.

Панарабские игры-2023 проходят в Алжире. Соревнования пройдут с 5 по 15 июля.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).