СКР возбудил дело из-за столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

СКР: причиной столкновения теплохода с пирсом в Ярославле могла стать неисправность судна

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения пассажирского теплохода с пирсом в Ярославле. Об этом в среду, 5 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель западного межрегионального СУ СКР Анастасия Глущенко.

Возможными причинами произошедшего могли стать ошибки управления и неисправность теплохода.

По данным следствия, в среду, 5 июля, пассажирское судно «Москва-208» врезалось в портовое сооружение. Выехавшие на место силовики выясняют количество и степень повреждений у пассажиров теплохода. Организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Ранее сообщалось, что пассажиров эвакуировали на берег из-за случившегося. На борту находились порядка 100 человек. По данным мэра Ярославля Молчанова, в ЧП пострадали 12 россиян.