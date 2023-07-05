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16:55, 5 июля 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

СКР: причиной столкновения теплохода с пирсом в Ярославле могла стать неисправность судна

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения пассажирского теплохода с пирсом в Ярославле. Об этом в среду, 5 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель западного межрегионального СУ СКР Анастасия Глущенко.

Возможными причинами произошедшего могли стать ошибки управления и неисправность теплохода.

По данным следствия, в среду, 5 июля, пассажирское судно «Москва-208» врезалось в портовое сооружение. Выехавшие на место силовики выясняют количество и степень повреждений у пассажиров теплохода. Организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Ранее сообщалось, что пассажиров эвакуировали на берег из-за случившегося. На борту находились порядка 100 человек. По данным мэра Ярославля Молчанова, в ЧП пострадали 12 россиян.

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    Елизавета Новикова
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