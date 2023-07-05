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14:36, 5 июля 2023Силовые структуры

Следователи выяснят обстоятельства столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

Следователи выясняют причину столкновения теплохода с бетонным пирсом в Ярославле

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Ярославле следователи выясняют обстоятельства столкновения теплохода с бетонным пирсом. Об этом в среду, 5 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель западного межрегионального СУ СКР Анастасия Глущенко.

По данным следствия, в среду, 5 июля, пассажирское судно «Москва-208» врезалось в портовое сооружение. Выехавшие на место силовики выясняют количество и степень повреждений у пассажиров теплохода. Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Ранее сообщалось, что пассажиров эвакуировали на берег из-за случившегося. На борту находились порядка 100 человек. По данным мэра Ярославля Молчанова, в ЧП пострадали 12 россиян.

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    Владимир Седов
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