Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу Приходько из «Кракена»

Российские военнослужащие взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько из диверсионного подразделения «Кракен». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, который общался с пленным.

«До службы я занимался профессионально боксом – 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта», — отметил Приходько.

Как уточнил пленный, он пошел служить после возникшего недопонимания с тренером. По словам Андрея Приходько, чтобы сделать карьеру или устроиться на хорошую работу, на Украине нужно предоставить военный билет.

Боксер признался, что в плен он попал на артемовском направлении, когда пошли в наступление из населенного пункта Часов Яр.