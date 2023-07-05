Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:43, 5 июля 2023Бывший СССР

Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу

Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу Приходько из «Кракена»

Российские военнослужащие взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько из диверсионного подразделения «Кракен». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, который общался с пленным.

«До службы я занимался профессионально боксом – 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта», — отметил Приходько.

Как уточнил пленный, он пошел служить после возникшего недопонимания с тренером. По словам Андрея Приходько, чтобы сделать карьеру или устроиться на хорошую работу, на Украине нужно предоставить военный билет.

Боксер признался, что в плен он попал на артемовском направлении, когда пошли в наступление из населенного пункта Часов Яр.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке. Среди раненых есть два ребенка

    Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу

    Из-за обстрела граничащего с Украиной российского региона пострадала школа

    «Газпром» увеличил поставки через Украину

    Россияне рассказали о вреде работы для их здоровья

    В России анонсировали открытие аналога Zara Home и H&M Home

    В предполагаемом месте крушения МиГ-31 на Камчатке нашли маслянистое пятно

    Звуки взрывов из-за работы ПВО в Белгороде сняли на видео

    Китай обвинил США в продаже оружия Тайваню

    Россиянам перечислили способы защитить дачу от воров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости