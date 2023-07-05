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10:58, 5 июля 2023Бывший СССР

Резников назвал Украину идеальным полигоном для испытания западного оружия

Глава МО Украины Резников назвал страну идеальным полигоном для испытания западного оружия
СюжетМинобороны:

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал свою страну идеальным полигоном для испытания западного оружия. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь», — заявил министр.

Как отмечает FT, передача Киеву зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые протестировать работу систем НАТО различного уровня.

«Системы работают вместе ... Им это тоже очень важно знать», — сказал Резников.

Ранее стало известно, что Германия в 2023 году передала Украине оружия на 1,65 миллиарда евро. Всего за это время министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ выдало разрешений на экспорт вооружений на сумму около 5,22 миллиарда евро.

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    Алевтина Запольская
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