Резников назвал Украину идеальным полигоном для испытания западного оружия

Глава МО Украины Резников назвал страну идеальным полигоном для испытания западного оружия

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал свою страну идеальным полигоном для испытания западного оружия. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь», — заявил министр.

Как отмечает FT, передача Киеву зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые протестировать работу систем НАТО различного уровня.

«Системы работают вместе ... Им это тоже очень важно знать», — сказал Резников.

Ранее стало известно, что Германия в 2023 году передала Украине оружия на 1,65 миллиарда евро. Всего за это время министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ выдало разрешений на экспорт вооружений на сумму около 5,22 миллиарда евро.