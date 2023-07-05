Последствия протестов во Франции для властей страны оценили

Политолог Топорнин: последствия протестов во Франции для властей зависят от их масштабов

Беспорядки во Франции могут повлиять на политическую ситуацию в стране, если станут более масштабными. Так возможные последствия протестов для властей Пятой республики в разговоре с «Лентой.ру» оценил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Это волнения на этической почве, а не политические потрясения. Арабские и африканские французы воюют с силами правопорядка, и для власти это определенный тест на устойчивость к таким напряжениям. Таких широкомасштабных беспорядков и актов вандализма давно не было. Французы будут смотреть на то, как действующая власть будет обращаться с этими манифестантами и протестантами, какие будут результаты», — сказал политолог.

Если удастся быстро купировать беспорядки, договориться и успокоить людей, это не скажется существенно на рейтинге действующей власти. Если же власть покажет какую-то неуверенность, будет действовать вразнобой, если люди будут видеть, что порядок не восстанавливается, тогда рейтинг и президента, и правящей партии упадет Николай Топорнин политолог

При этом отставка президента и свержение власти из-за беспорядков в стране маловероятны. Это не свойственно Франции, отметил политолог.

«Нужно иметь в виду: у президента [Эммануэля] Макрона последний пятилетний срок, он не сможет дальше переизбираться. Даже если его рейтинг упадет, он все равно останется у власти. Это не является основанием для того, чтобы президент уходил в отставку. Он конституцию не нарушал, ничего плохого не сделал, но не совладал с политическим кризисом — да, такое может быть. Также свой срок доработает правительство», — заключил он.

Ущерб от продолжающихся уже несколько дней протестов во Франции превысил миллиард евро без учета ущерба для туризма, заявил в интервью Le Parisien глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейский выстрелил в 17-летнего подростка алжирского происхождения. Правоохранители утверждают, что молодой человек не подчинился их требованиям. Сейчас полицейский взят под стражу, ему предъявлены обвинения.