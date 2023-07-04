Ущерб от беспорядков во Франции превысил миллиард евро

Глава союза предпринимателей Франции оценил убытки от беспорядков в миллиард евро

Ущерб от продолжающихся уже несколько дней беспорядков во Франции превысил миллиард евро без учета ущерба для туризма, заявил в интервью Le Parisien глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье. По его словам, точные цифры еще предстоит установить, а страховщики настроены оперативно выплатить всем компенсации.

Де Безье рассказал, что в ходе вспыхнувших в стране протестов было разграблено более 200 магазинов, уничтожено 300 банковских отделений, пострадало 250 киосков. Бизнесмен подчеркнул, что погромщики действовали крайне агрессивными методами, а перед тем как поджечь торговые точки оттуда выносили даже кассовые аппараты.

Беспорядки во Франции начались после того как 27 июня полицейский выстрелил в 17-летнего подростка, отказавшегося остановить автомобиль по его требованию. В настоящее время полицейский находится под стражей.

Всего на акциях задержаны более 3000 человек, в ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. 30 июня и 1 июля массовые протесты перекинулись на Бельгию и Швейцарию. По данным Guardian, проанализировавшей информацию об арестах протестующих, к началу недели протесты во Франции пошли на спад.