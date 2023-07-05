США обвинили в преследовании за альтернативную позицию по Украине

Антиглобалист Ионов: власти США преследуют граждан за альтернативную позицию об Украине

Власти США преследуют граждан за альтернативную позицию об Украине и спецоперации. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.

«Легальных, законных и адекватных способов бороться в информационном поле за здравый смысл по украинскому вопросу сегодня у американцев нет», — объяснил эксперт.

Ранее Штаты объявили награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию о местонахождении Ионова. Он отметил, что большая часть выдвинутых против него обвинений связана с выражением своего мнения по украинскому конфликту.

«Эндайтмент [обвинительное заключение] состоит из трех пунктов. Создание незаконной сети агентов. Работа от имени правительства Российской Федерации. И третье, как они это написали, пропаганда путинской пропаганды», — подчеркнул активист.

По его мнению, подобный процесс нужен для создания прецедента, чтобы запугивать остальных. Ионов также пожаловался, что американские власти действуют достаточно жестко.

«Могут приехать два бронированных бобика, побить все стекла дома, положить лицом в пол, попинать, одеть в кандалы и увезти в полицейский участок», — объяснил антиглобалист.

В некоторых случаях задержанному может грозить тюремный срок, подытожил Ионов.

Ранее старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил, что постепенный отход от американской гегемонии был неизбежен, но провальная политика президента США Джо Байдена лишь ускорила темпы отказа от однополярности.

По мнению эксперта, главной ошибкой администрации политика стало его отношение к украинскому конфликту.

В свою очередь, профессор Университета Роберта Морриса Энтони Моретти заявил, что миллиарды людей по всему миру воспринимают Штаты как стремящегося к войне монстра.