19FortyFive: провальная внешняя политика Байдена ускорила неизбежный упадок гегемонии США

Постепенный отход от американской гегемонии был неизбежен, однако провальная политика президента США Джо Байдена лишь ускорила темпы отказа от однополярности. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для 19FortyFive.

По мнению эксперта, главной ошибкой администрации политика стало его отношение к украинскому конфликту вместе с нелепыми попытками изолировать Россию с помощью ограничений.

Карпентер подчеркнул, что главной целью санкций США был подрыв курса российского рубля, но после непродолжительного падения валюта восстановила свою стоимость. А вот арест долларовых активов России обернулся против Штатов.

Неправильной, по мнению автора статьи, оказалась и реакция на нежелание других стран следовать политике Вашингтона в отношении России. Администрация Байдена угрожала санкциями за сотрудничество с Москвой Китаю, Индии, Саудовской Аравии. Но все попытки запугивания не сработали.

Карпентер отметил, что в Белом доме понимают, что гегемония США ускользает в отношении многих других вопросов.

«Однополярному моменту Америки суждено было угаснуть», — заключил эксперт.

Ранее профессор Университета Роберта Морриса Энтони Моретти заявил, что миллиарды людей по всему миру воспринимают США как стремящегося к войне монстра.

По его мнению, после начала украинского конфликта стало ясно, что Штаты намерены продолжать использовать свою военную мощь для удержания гегемонии. Он отметил, что Запад и Европа превращаются в военный инструмент США.