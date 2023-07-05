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15:00, 5 июля 2023Ценности

Собчак оценила стиль Бони и Стрелец фразой «парижский шик по-саратовски»

Телеведущая Ксения Собчак назвала стиль Бони и Стрелец «парижским шиком по-саратовски»
Виктория Боня

Виктория Боня. Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая Ксения Собчак оценила стиль блогерши Виктории Бони и журналистки Надежды Стрелец негативной фразой. Соответствующий комментарий появился в ее Telegram-канале.

Известно, что Стрелец высказалась в сети по поводу новой прически Бони, назвав ее одним из самых удачных бьюти-образов. Помимо этого, журналистка заявила, что массовая критика, регулярно поступающая в адрес Бони, является преднамеренным действием. «Вам миллион раз может казаться странной Виктория Боня, но если из всех странных людей ее разносят чаще всех, значит, это кому-нибудь нужно», — заявила она.

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В свою очередь Собчак отреагировала на упомянутые слова Стрелец. «У девушек много общего. Оказывается, их обеих высмеивают не за привычку изображать "парижский шик по-саратовски", а просто злые завистливые люди типа Собчак тратят миллионы на их "травлю". Обожаю обеих!!!» — заключила телеведущая.

В июне Собчак подняли на смех из-за наряда в новом видео. Так, журналистка предстала перед камерой в майке с глубокими вырезами на руках, которую она надела поверх кроп-топа. При этом ее образ дополнили синие джинсы и черный кожаный ремень. Подписчики не оценили внешний вид знаменитости и раскритиковали ее в сети.

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    Екатерина Ештокина
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