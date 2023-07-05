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17:40, 5 июля 2023Спорт

Сын Кости Цзю оценил отказ американского боксера от поединка с ним

Тим Цзю заявил, что Чарло поступил как бизнесмен, выбрав бой не с ним, а с Альваресом
Джермелл Чарло

Джермелл Чарло. Фото: Larry Burton / Globallookpress.com

Австралийский боксер Тим Цзю оценил отказ американского боксера Джермелла Чарло от поединка с ним. Слова спортсмена приводит ESPN.

Американец решил подраться с мексиканцем Саулем Альваресом. «У Джермелла остался в запасе один бой, и он в любом случае собирался проиграть. Чарло просто принял бой, где больше денег. Он поступил как бизнесмен», — заявил Цзю.

Цзю должен был подраться с Чарло 28 января, однако бой перенесли на неопределенный срок из-за травмы американца. Спортсмены должны были поспорить за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA Super, которые на данный момент удерживает Чарло.

Тим Цзю — старший сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю. На его счету 23 победы подряд, 15 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения.

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    Ксения Курашкина
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