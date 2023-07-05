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14:10, 5 июля 2023Путешествия

Вскрылись новые подробности о затонувшем в Атлантике батискафе с туристами

Insider: затонувший в Атлантике батискаф был серьезно поврежден молнией в 2018 году

Фото: David Hiscock / Reuters

Туристический батискаф Titan, затонувший в июне в Атлантике, был серьезно поврежден после попадания в него молнии в 2018 году во время пробного погружения на Багамах. Новые подробности о судне раскрыл Insider.

Об этом инциденте в интервью рассказал Стоктон Раш (Stockton Rush), глава компании OceanGate Expeditions, которой принадлежал батискаф. Отмечается, что впоследствии это видео было удалено с Youtube.

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«К счастью, это был не прямой удар, — приводит издание слова Раша. — Прямой удар по углеродному волокну, вероятно, полностью вывел бы нас из строя. (...) За несколько дней нам удалось заменить все эти комплектующие».

При этом, согласно сообщению компании в соцсети, на которое ссылается портал, свыше 70 процентов внутренней системы судна пострадало после попадания молнии.

Ранее в июне туристы решили спуститься на дно Атлантического океана на батискафе, чтобы увидеть затонувший пассажирский лайнер «Титаник», и пропали. Поиски подводного аппарата длились несколько дней. Позднее береговая охрана США сообщила, что обнаруженные обломки батискафа свидетельствуют о «катастрофическом взрыве», направленном внутрь.

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    Фариза Бацазова
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