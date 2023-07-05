Названа уловка США при поставке вооружений на Украину

Военный эксперт Леонков: США объявляют о поставленном на Украину оружии постфактум

США пользуются уловкой при отправке вооружений на Украину: чтобы оружие доезжало до пункта назначения втайне от России, о пакетах военной помощи сообщают уже после факта поставки. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя информацию об опубликованных методах работы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) на Украине.

Эксперт подчеркнул, что ЦРУ уже давно сотрудничает с Украиной по вопросом поставок и применения вооружения в ходе военных действий.

«США и другие страны НАТО периодически объявляют о пакетах военной помощи Украине: они не масштабны, основная масса вооружений, которая поступает на Украину, не афишируется. Часто бывает так, что оружие поступает еще до того, как объявляют о его передаче: это делается для того, чтобы оно доезжало до места назначения», — рассказал специалист.

Идут боевые действия, и нас должны вводить в заблуждение, к тому же на Украине испытываются различные системы вооружений, которые войдут в будущую программу перевооружения США. Понятно, что это оружие ввозится под грифом «секретно» Алексей Леонков военный эксперт

Леонков также отметил, что речь идет об обычном вооружении, так как работа с другими видами оружия, по его словам, вне компетенции ЦРУ.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на представителей разведсообщества США сообщил, что ЦРУ активно участвует в конфликте на Украине. Как отмечает издание, для оказания секретной помощи Украине в Вашингтоне создали две сети по доставке грузов, одна из которых тайная. Так, суда доставляют товары в порты Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши, откуда груз доставляют на Украину на автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте.

