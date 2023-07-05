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13:15, 5 июля 2023Ценности

Бывшие солистки «Серебра» показали внешность без макияжа

Певицы Ольга Серябкина и Катя Кищук показали естественную внешность

Фото: @seryabkina

Бывшие солистки женской поп-группы «Серебро» Катя Кищук и Ольга Серябкина показали естественную внешность на совместном фото. Соответствующая история появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Серябкиной.

Знаменитости снялись на камеру без макияжа и фильтров, демонстрируя лица, на которых отсутствуют морщины и другие косметические изъяны. При этом певицы сделали расслабленные прически. Так, Серябкина собрала темные волосы в хвост, а Кищук распустила рыжие пряди. «3 года почти каждый день на телефоне. И наконец можно обняться. Настоящая женская дружба есть. И мы этому подтверждение», — подписала исполнительница опубликованный снимок.

В июне Ольга Серябкина показала фигуру в черной мини-юбке и бюстгальтере. На размещенных снимках 38-летняя исполнительница надела ярко-розовый пиджак, рукава которого были украшены перьями, и дополнила образ бельем.

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    Екатерина Ештокина
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