Бывшая солистка «Серебра» показала фигуру в мини-юбке и бюстгальтере

Бывшая солистка «Серебра» Ольга Серябкина показала фигуру в мини-юбке и бюстгальтере

Бывшая солистка женской поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных симках 38-летняя исполнительница предстала в черных бюстгальтере и мини-юбке, показав фигуру с разных ракурсов. Также она надела ярко-розовый пиджак, рукава которого были украшены перьями. Кроме того, звезда распустила волосы, подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы.

При этом знаменитость отметила, что в ближайшее время выпустит новые песню и клип. Помимо того, она указала, что приняла участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае», премьера которого состоится 25 июня.

Поклонники высказались о внешнем виде артистки в комментариях. «Самая красивая женщина», «Какая куколка», «Шикарная», — заявили пользователи сети.

Ранее в июне Ольга Серябкина появилась на публике в откровенном наряде и порадовала фанатов. 38-летняя знаменитость посетила премию «ВК Клипов» в прозрачном облегающем платье голубого цвета с V-образным декольте и остроносых синих туфлях. На размещенных кадрах видно, что под платьем на певице надето черное нижнее белье.