Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:52, 8 июня 2023Ценности

Бывшая солистка «Серебра» появилась на публике в прозрачном платье

Певица Ольга Серябкина появилась на премии «ВК Клипов» в прозрачном платье

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина появилась на публике в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость посетила премию «ВК Клипов» в прозрачном облегающем платье голубого цвета с V-образным декольте и остроносых синих туфлях. На размещенных кадрах видно, что под платьем на певице надето черное нижнее белье.

Поклонники оценили наряд артистки и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Очень красивая», «Что за женщина! Этот цвет тебе к лицу», «Красивая и талантливая!», «Прекрасная», «Сногсшибательная», — высказывались они.

Ранее Ольга Серябкина показала естественную внешность без фильтров. Знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлела себя после уходовой процедуры у косметолога. Певица позирует перед зеркалом в белом топе и светло-голубых джинсах, на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в низкий пучок.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    В США признали уничтожение «Ланцетом» новейшей немецкой системы на Украине
    Бывшего главного инженера «Россетей» заключили под стражу за мошенничество
    Звезда «Человека-паука» решил взять перерыв в карьере
    Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине
    Путин заявил о поддержке Россией права каждого народа на самобытность
    В ОБСЕ заявили об угрозе перебоев в электроснабжении из-за прорыва Каховской ГЭС
    Стилист Бузовой описал ее наряды фразой «нацелены на провокацию»
    Роналду оценил возможность покупки футбольного клуба после завершения карьеры
    Лукашенко рассказал о триллионных тратах Запада на разорение стран
    Стало известно о погибших из-за разрушения Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.