Бывшая солистка «Серебра» появилась на публике в прозрачном платье

Певица Ольга Серябкина появилась на премии «ВК Клипов» в прозрачном платье

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина появилась на публике в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость посетила премию «ВК Клипов» в прозрачном облегающем платье голубого цвета с V-образным декольте и остроносых синих туфлях. На размещенных кадрах видно, что под платьем на певице надето черное нижнее белье.

Поклонники оценили наряд артистки и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Очень красивая», «Что за женщина! Этот цвет тебе к лицу», «Красивая и талантливая!», «Прекрасная», «Сногсшибательная», — высказывались они.

Ранее Ольга Серябкина показала естественную внешность без фильтров. Знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлела себя после уходовой процедуры у косметолога. Певица позирует перед зеркалом в белом топе и светло-голубых джинсах, на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в низкий пучок.