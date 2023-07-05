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15:38, 5 июля 2023Бывший СССР

На Украине обсудили безопасность атомных электростанций

В ставке Зеленского обсудили безопасность АЭС на территории страны

Фото: International Atomic Energy Agency / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со ставкой вопросы безопасности атомных электростанций (АЭС) на территории страны. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Присутствовавшие выслушали доклады командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, главы пограничной службы Сергея Дейнеко, также директора компании «Энергоатом» Петра Котина.

Ранее Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал, что заявление Зеленского не оправдалось и в ходе проверок он не обнаружил признаков минирования на Запорожской АЭС.

Зеленский сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. Он считает, что Москва хочет, чтобы Запад надавил на Киев для завершения боевых действий на выгодных для нее условиях.

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    Алевтина Запольская
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