Группе россиян отказали во въезде на Бали из-за подозрительных перелетов

VOI: 15 россиянам отказали во въезде на Бали в 2023 году из-за подозрительных перелетов

Иммиграционная служба аэропорта Нгурах-Рай на Бали отказала во въезде 15 россиянам в первом полугодии 2023 года из-за подозрительных перелетов. Об этом сообщает индонезийское издание VOI.

По словам начальника отдела информационных и коммуникационных технологий иммиграционной службы воздушной гавани Шандро Бобби Раймона (Shandro Bobby Raymon), эту группу россиян подозревали в осуществлении деятельности, не совместимой с их видом на жительство.

«В истории их путешествий мы видим, что они в течение одного месяца несколько раз летали между Бали и Россией. Расстояние большое, и это вызывает подозрения. Иммиграционная служба проведет расследование в отношении иностранцев, включая проверку данных, хранящихся в их мобильных телефонах», — пояснил чиновник.

По его словам, всего за первое полугодие 2023 года на Бали было отказано во въезде 566 иностранцам. Среди них, помимо россиян, — двенадцать американцев, одиннадцать французов, восемь австралийцев и семь граждан Восточного Тимора. У большинства из них отсутствовали проездные документы и индонезийские визы, а у некоторых срок действия загранпаспорта был менее шести месяцев. Кроме того, 16 иностранцев находились в розыске Интерпола, а четыре человека были связаны с делами о педофилии.

Ранее сообщалось, что австралийцу запретили въезд в Индонезию из-за небольшого дефекта в паспорте. 29-летний Мэтт Ванденберг (Matt Vandenberg) летел из Сиднея на Бали, где должна была состояться свадьба его друга. Однако на индонезийской таможне Ванденбергу сообщили, что из-за порванной страницы в паспорте его не могут пустить в страну и он будет депортирован.