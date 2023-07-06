Российского полицейского уволили за нападение на коллег ради брата

В Северной Осетии полицейский напал на коллег из ДПС, пытавшихся доставить в участок брата

В Республике Северная Осетия – Алания российского полицейского уволили за применение физической силы в отношении коллег. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 августа 2022 года в городе Ардон сотрудники ДПС остановили автомобиль местного жителя, который пояснил, что не имеет при себе документов, и попросил подождать, пока брат их привезет. Полицейских это не устроило, и они попросили россиянина проехать с ними для разбирательства, но мужчина отказался. В этот момент подъехал его брат, работавший сотрудником ППС, который в этот момент был не при исполнении. Недовольный действиями коллег из ДПС, он причинил одному из них легкий вред здоровью.

После этого полицейского задержали и доставили в отдел. После проверки он был уволен из МВД и стал фигурантом уголовного дела по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, опасного для жизни или здоровья») УК РФ.

5 июля сообщалось, что в Курганской области задержали двоих россиян из-за нападения на полицейского, пытавшегося задержать пьяного водителя.