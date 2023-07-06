Россиян предупредили о подорожании импортного алкоголя

«Ъ»: импортный алкоголь в июле подорожает на 10 процентов из-за ослабления рубля

Импортеры алкогольных напитков планируют в июле повысить цены из-за ослабления рубля. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке

Отмечается, что импортный алкоголь подорожает примерно на 10 процентов. Эксперты предполагают, что рост цен негативно отразится на рекордном объеме поставок спиртного в Россию. При этом местные производители вряд ли смогут воспользоваться ситуацией, отмечают представители рынка.

В Московской пивоваренной компании (МПК, работает в том числе с брендами Peroni, Tsingtao) заявили о планах повысить цены на продукцию на 6–8 процентов. Их также может пересмотреть Simple Group. Президент группы Максим Каширин подчеркнул, что у компании «не было и не планируется глобального повышения цен на ассортимент», однако он допустил отдельное подорожание товаров «в случае поставок по новым ценам от поставщиков».

5 июля доллар, евро и китайский юань в этот день обновили курсовые максимумы марта 2022 года. Курс американской валюты превысил на Мосбирже 91 рубль, а на европейской оказался выше отметки в 99 рублей.