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16:10, 5 июля 2023Экономика

Курс доллара превысил 91 рубль

Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль, евро поднялся выше 99 рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ходе торгов 5 июля на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 91 рубль — впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

За день американская валюта прибавила в цене 2,1 процента, достигнув 91,05 рубля в верхней точке. Курс евро преодолел отметку в 99 рублей и неизменно движется к 100 рублям. Очередной рекорд побила и китайская валюта — юань торгуется выше 12,55 рубля.

Курс доллара от TradingView

Российская валюта продолжает обесцениваться с декабря, штурмуя максимумы весны прошлого года. За данный период доллар и евро по отношению к рублю выросли в цене почти на 30 рублей.

Центробанк называет данный процесс естественным и отмечает, что риски финансовой стабильности отсутствуют. Падение курса регулятор объясняет соотношением импорта и экспорта в денежном выражении — после введения многочисленных санкций доходы от экспорта сократились, в то время как импорт вырос.

Аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление рубля и считают, что доллар может достигнуть 120 рублей, как после начала боевых действий на Украине в марте 2022 года. Аналитик BitRiver Вячеслав Антонов считает, что измениться ситуация может при вмешательстве властей.

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    Мария Грушко
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