Курс евро превысил 99 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей, доллар поднялся до 91 рубля

В ходе торгов на Московской бирже курс евро растет почти на 2 процента, на максимуме он превысил 99 рублей, доллар вплотную подошел к 91 рублю, свидетельствуют данные площадки.

Оба значения стали максимальными с конца марта 2022 года. Также обновил рекорд за 15 месяцев китайский юань, который превысил 12,5 рубля.

За последний год рубль обесценился в полтора раза. Основное падение началось с декабря прошлого года, когда вступили в силу санкции в отношении российской нефти.

В последние две недели, на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» евро и доллар выросли на шесть рублей, при этом Центробанк указывает, что речь идет о естественном процессе. Каких-либо крупных закупок валюты одним покупателем, которые могли бы исказить курс, не наблюдается.

Ранее аналитик BitRiver Вячеслав Антонов рассказал, что негативный внешний фон играет против рубля, и пока власти не начнут что-то делать, что изменит ситуацию, российская валюта продолжит слабеть. Эксперт не исключил, что при пассивности финансового блока доллар достигнет максимумов марта 2022 года, то есть 120 рублей. Однако он полагает, что ЦБ все же начнет спасать рубль, потому что текущие уровни чреваты неконтролируемым ростом инфляции.