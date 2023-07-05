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15:21, 5 июля 2023Экономика

Курс евро превысил 99 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей, доллар поднялся до 91 рубля

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже курс евро растет почти на 2 процента, на максимуме он превысил 99 рублей, доллар вплотную подошел к 91 рублю, свидетельствуют данные площадки.

Оба значения стали максимальными с конца марта 2022 года. Также обновил рекорд за 15 месяцев китайский юань, который превысил 12,5 рубля.

За последний год рубль обесценился в полтора раза. Основное падение началось с декабря прошлого года, когда вступили в силу санкции в отношении российской нефти.

В последние две недели, на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» евро и доллар выросли на шесть рублей, при этом Центробанк указывает, что речь идет о естественном процессе. Каких-либо крупных закупок валюты одним покупателем, которые могли бы исказить курс, не наблюдается.

Ранее аналитик BitRiver Вячеслав Антонов рассказал, что негативный внешний фон играет против рубля, и пока власти не начнут что-то делать, что изменит ситуацию, российская валюта продолжит слабеть. Эксперт не исключил, что при пассивности финансового блока доллар достигнет максимумов марта 2022 года, то есть 120 рублей. Однако он полагает, что ЦБ все же начнет спасать рубль, потому что текущие уровни чреваты неконтролируемым ростом инфляции.

Курс доллара от TradingView
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    Платон Щукин
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