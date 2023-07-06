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20:12, 6 июля 2023Мир

США продолжат поддерживать боевые действия на Украине вместо переговоров

В Белом доме заявили, что США продолжат поддерживать Украину, а не организовать переговоры

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине, чтобы та добивалась успеха на поле боя, а не организовать мирные переговоры сторон конфликта. Его цитирует ТАСС.

При успехах в боевых действиях Украина сможет вести переговоры с позиции максимальной силы и на своих условиях, пояснил Бейтс. Он также выразил приверженность Соединенных Штатов тезису «ничего по Украине без Украины».

«Наше главное внимание приковано к тому, чтобы продолжать снабжать Киев оружием, чтобы они продолжали успешно защищать свою страну, и за счет этого вести переговоры с позиции максимальной силы», — добавил представитель администрации президента США.

Таким образом Бейтс прокомментировал разошедшуюся 6 июля информацию, что некоторые американские официальные лица провели переговоры с российскими коллегами и, в частности, с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Якобы обсуждался вопрос урегулирования украинского конфликта.

Позднее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова назвала данные о такой встрече дезинформацией.

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    Антон Похиляк
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