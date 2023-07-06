Бывшие чиновники США обсудили с Лавровым Украину

NBC: экс-чиновники США обсудили с Лавровым основу возможных переговоров по Украине

Бывшие чиновники США обсудили с главой МИД России Сергеем Лавровым основу возможных переговоров по Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что переговоры проводила группа бывших высокопоставленных сотрудников службы национальной безопасности США. «Сергей Лавров несколько часов встречался с членами группы в апреле в Нью-Йорке», — сказано в публикации.

По данным NBC News, на повестке встречи были вопросы судьбы территорий, удерживаемых Россией и поиск «неуловимого дипломатического выхода, который можно было бы терпеть с обеих сторон». Источники указали, что Лавров встречался с бывшим дипломатом и уходящим президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом, экспертом по Европе Чарльзом Купчаном и экспертом по России Томасом Грэмом, являющимися стипендиатами Совета по международным отношениям.

Бывшие официальные лица США либо не ответили на запросы NBC News о комментариях, либо отказались комментировать запись. Все источники отказались назвать свои имена, чтобы подтвердить разговоры, которые должны были оставаться конфиденциальными.

Среди целей, по их словам, — держать каналы связи с Россией открытыми, где это возможно, и определить, где может быть место для будущих переговоров, компромиссов и дипломатии по поводу прекращения войны.

Помимо Лаврова с российской стороны, в дискуссиях участвовали ученые, лидеры крупных аналитических центров или научно-исследовательских институтов, а также другие представители российской внешнеполитической сферы, которые, как считается, находятся в постоянном контакте с лицами, принимающими решения в Кремле.

Ранее стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский тайно встретились. Они обсудили планы Киева по возвращению утраченных территорий.

Согласно плану Киева, Украина готова на переговоры с Москвой после установки ракет и артиллерии возле Крыма. По информации издания, Украина может отказаться от сценария силового захвата Крыма и потребовать от России принять любые гарантии безопасности, которые получит от Запада.

Украинские чиновники также рассказали Бернсу стратегию по возврату территорий. Киев намерен начать переговоры с Москвой о прекращении огня к концу этого года, отмечает издание.