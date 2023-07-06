Захарова назвала дезинформацией данные о встрече Лаврова с экс-чиновниками США
Сведения о том, что американские экс-чиновники провели встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, ложны. Об этом заявила «Ленте.ру» официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Дипломат назвала данные о такой встрече дезинформацией.
Ранее канал NBC News со ссылкой на неназванные источники утверждал, что переговоры проводила группа бывших высокопоставленных сотрудников службы национальной безопасности США. На повестке встречи были вопросы судьбы «территорий, удерживаемых Россией», и поиск «неуловимого дипломатического выхода, который можно было бы терпеть с обеих сторон».
При этом чиновники США либо не ответили на запросы NBC News, либо отказались комментировать эту информацию. В свою очередь, источники не стали называть свои имена.