Обломки неизвестного беспилотника обнаружили в поле на Кубани

Kub Mash: обломки неизвестного БПЛА обнаружили в поле в Краснодарском крае

Обломки неизвестного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в поле в Ейском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

По предварительным данным, в результате происшествия на Кубани никто не пострадал. Сейчас территорию, где заметили обломки, оцепили.

Экстренные службы выдвинулись к месту.

В мае сообщалось, что Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотника. В результате происшествия загорелась одна из установок по перегонке мазута.

Никто из сотрудников предприятия не пострадал, подчеркнул тогда кубанский губернатор Вениамин Кондратьев.

Еще раньше над Краснодаром сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице.