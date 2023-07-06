Обломки неизвестного беспилотника обнаружили в поле на Кубани
Обломки неизвестного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в поле в Ейском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.
По предварительным данным, в результате происшествия на Кубани никто не пострадал. Сейчас территорию, где заметили обломки, оцепили.
Экстренные службы выдвинулись к месту.
В мае сообщалось, что Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотника. В результате происшествия загорелась одна из установок по перегонке мазута.
Никто из сотрудников предприятия не пострадал, подчеркнул тогда кубанский губернатор Вениамин Кондратьев.
Еще раньше над Краснодаром сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице.