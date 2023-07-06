Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 6 июля 2023Путешествия

Самолет со 177 пассажирами на борту сменил курс после сообщения о бомбе

New York Post: самолет Alaska Airlines сменил курс после сообщения о бомбе на борту

Фото: Toby Christopher / Unsplash

Самолет авиакомпании Alaska Airlines сменил курс после того, как один из пассажиров сообщил о заложенной на борту бомбе. Об этом пишет New York Post.

Уточняется, что ЧП произошло на борту воздушного судна, летевшего из Атланты в Сиэтл. По данным издания, ему пришлось совершить аварийную посадку в международном аэропорту Спокан в Вашингтоне. На борту было 177 пассажиров и 6 членов экипажа.

Материалы по теме:
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Промо
19 апреля 2023
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году? Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году?Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
30 мая 2023

«Мужчина прямо заявил одной из бортпроводниц об угрозе безопасности нашего самолета, — говорится в сообщении авиакомпании. — В качестве меры предосторожности рейс был переведен в Спокан и благополучно там приземлился».

Представители компании добавили, что правоохранительные органы были немедленно уведомлены о случившемся и встретили самолет по прибытии. На место приехала саперная группа из Спокана, чтобы осмотреть воздушное судно.

Ранее сообщалось, что россиянин в состоянии алкогольного опьянения заявил о бомбе на борту самолета и угодил в полицию. В результате мужчину задержали и доставили в отделение полиции петербургского аэропорта. Рейс задержали почти на три часа.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?

    Ксения Бородина показала фигуру в купальнике

    Шансы Пригожина пересечь границу с измененной внешностью оценили

    Генсек НАТО прокомментировал перемещения Пригожина словами «внимательно следим»

    Болгария отказалась помогать Украине оружием

    61-летний Том Круз рассказал о сроках завершения своей карьеры

    Стоимость особняка Пригожина оценили

    Легендарный советский летчик умер в Подмосковье

    Самолет со 177 пассажирами на борту сменил курс после сообщения о бомбе

    Названы сроки ликвидации банка «Открытие»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости