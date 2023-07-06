Новые пандемии предложили предотвращать налогами на богатство

BIS: налог на богатство поможет финансировать создание противовирусных вакцин

Налог на богатство может позволить финансировать создание вакцин, которые пригодятся в случае будущих пандемий. Об этом говорится в докладе Банка международных расчетов (BIS) «Глобальные общественные блага, координация налоговой политики и благосостояние мировой экономики», выдержки из которого приводят «Ведомости».

Эксперты банка указали, что мир в будущем может столкнуться с еще более разрушительными, чем COVID-19, пандемиями, а системы здравоохранения государств окажутся не готовы к борьбе с новыми вирусами. Чтобы избежать коллапса, нужно модернизировать медицинскую инфраструктуру и наладить глобальное производство вакцин, считают в BIS.

Для этого в банке предложили создать специальную программу. Для участия в ней страны-члены должны будут платить определенный взнос. Финансированием создания и распространения вакцин в основном будут заниматься развитые страны, считают эксперты. Собирать деньги на медицинские нужды планируют с помощью «налога на богатство». Вакцины и услуги их распространения предлагается признать глобальным общественным благом, которое будет доступно гражданам всех стран-участниц.

При этом налоги на богатство уже есть в большинстве государств, которые потенциально могут стать участниками проекта. Однако, по мнению экспертов BIS, налоги в этих странах недостаточно высоки. Чтобы борьба с потенциальными пандемиями была эффективной, нужно в среднем поднять ставки на 2-3 процентных пункта, полагают эксперты.

В BIS считают, что современная система здравоохранения, в которой каждое государство создает вакцину самостоятельно, неэффективна. Кроме того, они опасаются, что такая стратегия может привести к риску глобального распространения инфекции в том случае, если ряд государств не сможет произвести собственную вакцину.

Ранее налог на богатство предложили использовать для компенсации ущерба от глобального потепления. Более 100 ведущих экономистов подсчитали, что налог в 2 процента даст дополнительно около 2,5 триллиона долларов в год. При этом они отметили, что для окончательного решения проблем с глобальным потеплением денег нужно гораздо больше.