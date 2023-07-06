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09:01, 6 июля 2023Россия

В Москве испортили машину американского посольства в День независимости США

Shot: в Москве вандал испортил машину американского посольства в День независимости США

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве вандал испортил машину американского посольства в День независимости США. Об этом сообщил Telegram-каналу Shot источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник разъяснил, что у транспортного средства оказались пробиты колеса. Кроме того, на автомобиле GMC Acadia появились царапины, сделанные гвоздем.

Повреждения заметил атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк, утверждает Shot. Московская полиция начала искать злоумышленника.

В июне сообщалось, что 35 автобусов загорелись на огороженной парковке в подмосковном Ногинске. Огонь уничтожил 20 автобусов и 15 микроавтобусов. Никто из людей в результате инцидента не пострадал.

Еще раньше в Новосибирской области автобус с пассажирами загорелся во время движения. По данным МВД России, в салоне находились 36 человек, они эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.

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    Анна Щербакова
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