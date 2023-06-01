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12:14, 1 июня 2023Россия

35 автобусов загорелись на парковке под Москвой

В Московской области 35 автобусов загорелись на парковке

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

35 транспортных средств загорелись на огороженной парковке в городе Ногинск Московской области. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

По данным сайта mk.ru, в результате пожара было уничтожено 20 автобусов и 15 микроавтобусов. Возгорание произошло в 3:15 в ночь на 1 июня, добавляет издание.

Пожар был локализован, пострадавших нет.

Ранее в Новосибирской области автобус с пассажирами загорелся во время движения. По данным МВД России, в салоне находились 36 человек, они эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.

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    Алан Босиков
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