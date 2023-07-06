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10:37, 6 июля 2023Мир

Китайцы спели гимн КНР в американском посольстве в честь Дня независимости США

Китайцы спели гимн КНР на приеме в американском посольстве в честь Дня независимости США

На приеме, организованном посольством США в Китае по случаю Дня независимости США, китайцы исполнили гимн Китайской Народной Республики. Видео опубликовано в Telegram-канале «Китайская угроза».

Мероприятие было организованно американской дипмиссией в Пекине 4 июля. На приеме присутствовал заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй. С торжественной речью выступил посол Соединенных Штатов Николас Бернс, стенограмма его выступления опубликована на сайте американского посольства.

Ранее стало известно, что в Twitter-аккаунте Республиканской партии в День независимости США 4 июля появилось поздравление, сопровожденное неверным флагом, — вместо американского флага к записи прикрепили флаг Либерии, государства в Западной Африке.

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    Семен Александров
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