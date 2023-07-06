Лукашенко рассказал о возможной роли Китая в украинском конфликте

Президент Белоруссии Лукашенко: Китай может сыграть важнейшую роль в украинском конфликте

Китай может сыграть важнейшую роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Китай может сыграть важнейшую роль в урегулировании этого кризиса, если он этого по-настоящему не просто захочет, а будет добиваться», — считает политик.

Ранее Лукашенко заявил о желании стать посредником на переговорах по Украине. По его словам, переговорный процесс находится в тупике, но пока есть шанс выйти из него. Президент убежден, что существует возможность сесть за стол переговоров и договориться.

Кроме того, глава государства предложил Москве и Киеву начать переговорный процесс без предварительных условий. Лукашенко считает, что пока с Украиной можно говорить и достигать соглашений о мире, но такая возможность исчезнет после контрнаступления. Он добавил, что урегулирование ситуации не должно зависеть от США.