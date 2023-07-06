Украину предупредили о последствиях в случае атаки на ЗАЭС

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: в случае атаки на ЗАЭС Россия ударит по центрам принятия решений

В случае атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) Россия ударит по центрам принятия решений и устранит президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom озвучил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Джонсон предупредил, что в случае провокации на объекте и последующей ядерной катастрофы Украину ждут серьезные последствия. «Ожидаю, что Россия усилит удары по многим целям», — считает он.

Бывший аналитик ЦРУ отметил, что в центрах принятия решений, по которым может прийтись удар, работают военные, в числе которых — представители США и стран НАТО.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заверил, что блок не располагает информацией, доказывающей, что на ЗАЭС готовится теракт. По его словам, подобная провокация была бы крайне безответственной.