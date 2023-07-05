В НАТО заявили об отсутствии доказательств подготовки теракта на Запорожской АЭС

Замгенсека НАТО Джоанэ: у альянса нет информации о подготовке теракта на Запорожской АЭС

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у альянса отсутствуют доказательства подготовки теракта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова передает ТАСС.

Замгенсека сказал, что видел заявления о возможной атаке на ЗАЭС с обеих сторон. По его мнению, такие действия были бы крайне безответственными и способными привести к опасной и неконтролируемой эскалации.

О возможной атаке на ЗАЭС в ночь на 5 июля говорил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его информации, что для этого используют высокоточное оружие и беспилотники-камикадзе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. Он считает, что Москва хочет, чтобы Запад надавил на Киев для завершения боевых действий на выгодных для нее условиях.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это ложь. Он напомнил, что группа МАГАТЭ регулярно посещает Запорожскую АЭС.