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16:15, 6 июля 2023Из жизни

Две девушки перелезли через заграждения во время второй коронации Карла III

Двух активисток арестовали во время второй коронации Карла III в Шотландии

Фото: Jeff J Mitchell / Reuters

Антимонархисток арестовали после того, как они попытались перелезть через заграждения во время второй церемонии коронации Карла III, состоявшейся в Шотландии. Об этом сообщает Daily Mirror.

Полиция Шотландии рассказала в своем профиле в Twitter, что порядок нарушили две молодые британки, одной из которых 20 лет, а другой — 21 год. Представители общественной кампании This Is Rigged, выступающей против нефтегазовой индустрии и неподъемных цен на бензин и электроэнергию, сообщили, что арестованные активистки выступали в рамках их акции. Тем временем кампания Republic, участники которой призывают к низложению монархии в Великобритании, выразила свое беспокойство в связи с задержанием девушек.

Перед началом масштабной церемонии протестующих просили оставаться в специально отведенных для этого зонах. В настоящий момент в Шотландии антимонархические настроения в обществе достаточно сильны, поэтому в митинге было много участников. Во время мероприятия некоторые люди в толпе кричали «это не мой король» и другие антимонархические лозунги.

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5 июля 2023 года король Великобритании Карл III был повторно коронован в Шотландии в ходе официальной церемонии. В соборе Святого Джайлса в Эдинбурге на специальной службе благодарения, посвященной новым королю и королеве, присутствовали известные политические деятели Шотландии, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также младший брат короля, принц Эдвард. Королю были вручены символы власти Шотландии — драгоценности короны, включая корону Шотландии, скипетр и новый меч, названный в честь покойной Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что Карл III назвал слизняков занозой в заднице и объявил им войну. Он решил противостоять решению Королевского садоводческого общества (RHS), которое перевело слизняков из разряда «вредителей» и назвало «друзьями».

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    Антонина Черташ
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