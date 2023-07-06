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09:04, 6 июля 2023Наука и техника

В мозге обнаружили новый признак тяжелой депрессии

Psychological Medicine: определен новый признак тяжелой депрессии в мозге

Фото: Jens Büttner / DPA / Globallookpress.com

Ученые из Корейского медицинского университета обнаружили в мозге новый признак тяжелой депрессии. Открытие позволит изучить генетические факторы, которые вызывают предрасположенность к большому депрессивному расстройству (БДР), а также определить новые цели для лечения этого заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Medicine.

Предыдущие работы показали, что БДР может быть связано с аномальной извилистостью коры головного мозга. Также известно, что патологии в структуре извилин приводят к различным неврологическим расстройствам.

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Теперь авторы изучили взаимосвязь БДР с локальным индексом извилистости (LGI) — изменениями складок коры, получаемыми на основе сканирования мозга (при помощи МРТ) как соотношение изогнутых и сглаженных поверхностей коры в интересующей области. Специалисты сравнили значения LGI из нескольких областей коры головного мозга пациентов с депрессий с мозгом здоровых людей.

Команда выявила, что у пациентов с БДР наблюдается снижение складчатости коры в 7 из 66 исследованных областей (в обоих полушариях головного мозга), которые включали в себя префронтальную кору, переднюю поясную извилину коры, островковую, несколько височных и теменных областей. По словам исследователей, LGI является относительно стабильным маркером нейровизуализации для БДР по сравнению с ранее идентифицированными биомаркерами.

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    Елена Апазиди
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