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18:53, 6 июля 2023Ценности

Врач назвала россиянам простые способы сохранить фигуру в отпуске

Врач Василиса Пономарева посоветовала поздние завтраки для сохранения фигуры в отпуске

Фото: Oveth Martinez / Unsplash

Врач-диетолог Василиса Пономарева назвала россиянам простые способы, которые помогут сохранить фигуру в отпуске. Соответствующие комментарий публикует «МедикФорум».

В список действенных методов сберечь внешний вид эксперт внесла поздние завтраки. «Важно не только то, что вы едите, но и то, когда вы это едите. Голодание 12 часов в течение суток дает достаточно времени для восстановления клеток и предлагает различные преимущества, включая потерю веса, улучшение настроения и повышение уровня энергии», — заявила медик.

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Пономарева посоветовала узнавать на ресепшене самое позднее доступное время для принятия пищи утром. По ее словам, таким образом поужинать захочется немного раньше. При этом для здорового завтрака специалист порекомендовала выбирать омлет, приготовленные или сырые овощи, а также греческий йогурт. В свою очередь, блюд с содержанием большого количества сахара, как утверждает диетолог, необходимо избегать.

Кроме того, врач напомнила о важности пеших прогулок, которые также способствуют сохранению желаемых параметров.

Ранее тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина раскрыла россиянам способы сберечь качество волос в отпуске. В первую очередь специалистка объяснила, что пряди подвергаются опасности в пляжный сезон, в том числе из-за хлорированной воды в бассейне. Чтобы не травмировать локоны из-за агрессивного воздействия, она посоветовала использовать маски и увлажняющее молочко.

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    Екатерина Ештокина
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