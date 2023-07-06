Россиянкам раскрыли способы сохранить качество волос в отпуске

Колорист Татьяна Лисина посоветовала использовать маски, чтобы сохранить волосы в отпуске

Тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина раскрыла россиянам способы сберечь качество волос в отпуске. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

В первую очередь специалистка объяснила, что пряди подвергаются опасности в пляжный сезон, в том числе из-за хлорированной воды в бассейне. Для того, чтобы не травмировать локоны из-за агрессивного воздействия, она посоветовала надевать на голову резиновую шапочку.

«Если же волосы так или иначе контактируют с хлорированной водой, например, в бассейне при отеле, а шапочку вам надевать не хочется, тогда нужно обязательно качественно промывать их после водных процедур, ополаскивать мыльным раствором, использовать маски и увлажняющее молочко», — уточнила Лисина.

Помимо этого, по возвращении с курорта эксперт порекомендовала посетить профессионального парикмахера, чтобы он помог восстановить структуру поврежденных волос.

«Скорее всего, он предложит вам шампунь глубокой очистки. Далее он нанесет на волосы питательную маску и обработает двухфазным средством в финале. Некоторые девушки пытаются восстановить волосы в домашних условиях. Но делать этого не стоит: вы же не лечите зубы дома. Точно так же и с волосами: доверьте их профессионалам», — заключила колорист.

В июне трихолог раскрыла россиянам простой способ сохранить качество волос на отдыхе. Так, защитить волосы от морской воды позволит косметическое масло.