В ДНР заявили об активизации обстрелов ВСУ перед саммитом НАТО

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ активизировали обстрелы городов перед саммитом НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали обстрелы городов Донецкой народной республики (ДНР) перед саммитом НАТО. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы видим, что противник перед саммитом [НАТО] активизировался по обстрелу жилых застроек, жилых кварталов», — сказал он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ усилили обстрелы с использованием гаубичной и самоходной артиллерии калибра 155 миллиметров на краснолиманском направлении. По его словам, в большей степени военными армии Украины применяются польские, немецкие и французские орудия.