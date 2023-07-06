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18:50, 6 июля 2023Россия

Девять БПЛА самолетного типа попытались атаковать приграничный регион России

Mash: девять БПЛА попытались атаковать нефтехранилище и электроподстанцию под Белгородом

Фото: Telegram-канал Mash

Девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа попытались атаковать нефтехранилище и электроподстанцию в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, по меньшей мере шесть летательных аппаратов сбила система противовоздушной обороны. Также сообщается, что в том же районе слышна работа ПВО.

6 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сработавшей в регионе системе противовоздушной обороны.

Ранее в Крыму фермер нашел воронку диаметром около 70 сантиметров с обломками беспилотника. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что обнаруженные россиянином фрагменты принадлежат к аппарату самолетного типа. При крушении БПЛА никто не пострадал.

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    Алан Босиков
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