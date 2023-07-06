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13:18, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

Лукашенко: Европа готова к переговорам по Украине, Зеленский занимает крайнюю позицию

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Европы к переговорам по Украине. Об этом он высказался на встрече с журналистами, передает БелТА.

По его словам, при готовности европейских стран к переговорам президент Украины Владимир Зеленский «занимает крайнюю позицию», намереваясь «воевать даже до последнего украинца».

Глава государства также отметил, что США здесь занимают промежуточную позицию и будут готовы к переговорам после завершения контрнаступления украинской армии.

Ранее Лукашенко заявлял, что важнейшую роль в урегулировании конфликта России и Украины может сыграть Китай.

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    Алевтина Запольская
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