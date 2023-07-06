Общественник рассказал о разговоре с бойцами ЧВК «Вагнер» во время мятежа

Общественник Григорьев: часть бойцов ЧВК «Вагнер» не догадывались о доходах Пригожина

Часть участников мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не знали о его доходах. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

«У нас целый ряд общественников беседовали с людьми из ЧВК "Вагнер". Например, в Ростове-на-Дону наша Общественная палата общалась с людьми, которые там находились. И выяснили, что большинство из них не знают даже о речи президента, о том, как квалифицировал их действия президент. То есть большинство из этих людей Пригожин использовал втемную. И, конечно, они не подозревали, что такие огромные деньги выделяются и на финансирование ЧВК "Вагнер", на контракты самого Пригожина. Совершенно фантастические суммы здесь», — рассказал он.

«Кстати, у многих, когда были озвучены президентом эти цифры, возникли вопросы относительно того, что человек был одним из олигархов, получая такие большие прибыли и имея свою медиаимперию, что такой человек вел информационную кампанию, позиционируя себя тем, кто борется с олигархами», — сказал он.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал мятеж вечером 23 июня. Он объяснил это конфликтом Министерством обороны и проблемами на фронте. Вооруженные люди под его руководством направились в сторону Москвы. Восстание продолжалось около суток, и вечером 24 июня после переговоров с президентом Белорусии Александром Лукашенко руководитель военной компании развернул колонны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он «уйдет в Белоруссию», а уголовное дело против него будет прекращено. 6 июля в эфире телеканала «Россия-1» телеведущий Эдуард Петров назвал видео Пригожина постановочным. Он также сообщил, что дело по организации мятежа не закрыто.