Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:24, 6 июля 2023Россия

Общественник рассказал о разговоре с бойцами ЧВК «Вагнер» во время мятежа

Общественник Григорьев: часть бойцов ЧВК «Вагнер» не догадывались о доходах Пригожина

Фото: Reuters

Часть участников мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не знали о его доходах. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

«У нас целый ряд общественников беседовали с людьми из ЧВК "Вагнер". Например, в Ростове-на-Дону наша Общественная палата общалась с людьми, которые там находились. И выяснили, что большинство из них не знают даже о речи президента, о том, как квалифицировал их действия президент. То есть большинство из этих людей Пригожин использовал втемную. И, конечно, они не подозревали, что такие огромные деньги выделяются и на финансирование ЧВК "Вагнер", на контракты самого Пригожина. Совершенно фантастические суммы здесь», — рассказал он.

Материалы по теме:
«Затаил обиду» Что российские политики говорят о Пригожине после мятежа ЧВК «Вагнер» и похода на Москву?
«Затаил обиду»Что российские политики говорят о Пригожине после мятежа ЧВК «Вагнер» и похода на Москву?
26 июня 2023
«Никто не хочет оказаться у них на пути» Как мятеж «Вагнера» изменит судьбу частных военных компаний в России?
«Никто не хочет оказаться у них на пути»Как мятеж «Вагнера» изменит судьбу частных военных компаний в России?
28 июня 2023

«Кстати, у многих, когда были озвучены президентом эти цифры, возникли вопросы относительно того, что человек был одним из олигархов, получая такие большие прибыли и имея свою медиаимперию, что такой человек вел информационную кампанию, позиционируя себя тем, кто борется с олигархами», — сказал он.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал мятеж вечером 23 июня. Он объяснил это конфликтом Министерством обороны и проблемами на фронте. Вооруженные люди под его руководством направились в сторону Москвы. Восстание продолжалось около суток, и вечером 24 июня после переговоров с президентом Белорусии Александром Лукашенко руководитель военной компании развернул колонны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он «уйдет в Белоруссию», а уголовное дело против него будет прекращено. 6 июля в эфире телеканала «Россия-1» телеведущий Эдуард Петров назвал видео Пригожина постановочным. Он также сообщил, что дело по организации мятежа не закрыто.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?

    Москвичка раскрыла подробности своего знакомства с мужем в Tinder

    Банк России допустил увеличение ставки из-за риска ускорения инфляции

    Названа дата анонса новых складных смартфонов Samsung

    Врач назвала способы избавиться от назойливого сухого кашля без лекарств

    При взрыве в московском институте химии пострадал человек

    Телефонные мошенники обманули 11-летнего мальчика на 412 тысяч рублей

    Бузова объявила о завершении ремонта в квартире

    Талибы прокомментировали запрет работы салонов красоты в Афганистане

    Новые пандемии предложили предотвращать налогами на богатство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости