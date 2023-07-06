Европейский клуб показал форму в цветах флага России и подвергся критике фанатов

Нидерландский «Херенвен» показал форму с цветами флага России и был раскритикован фанатами

Нидерландский футбольный клуб «Херенвен» представил форму на новый сезон и подвергся критике фанатов. С дизайном футболок можно ознакомиться на сайте команды.

Отмечается, что за основу был взят дизайн выездной формы европейского клуба сезона-1993/1994. Новый комплект «Херенвена» красный с белым воротником, а рукава футболки дополнены белыми и синими линиями.

Болельщики в Twitter заметили, что рисунок на рукаве похож на российский флаг. Они раскритиковали клуб за такое цветовое решение. Некоторые пользователи написали, что не будут покупать футболки, если дизайн рукавов не изменится.

В сезоне-2022/2023 клуб из одноименного города занял восьмое место в Эредивизии — высшей футбольной лиге в Нидерландах..