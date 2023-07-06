Переживший потоп мужчина не отчаялся и устроил рыбалку в доме

SCMP: в Китае мужчина устроил рыбалку в затопленном доме

Житель китайского города Ухань, провинция Хубэй, пережил потоп и порыбачил в полном воды доме. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Жена китайца по фамилии Дун рассказала, что причиной потопа стали проливные дожди. По ее словам, в начале июня их дом резко наполнился водой.

Несмотря на это, ее муж не отчаялся и решил устроить рыбалку в затопленном помещении. Мужчина достал удочку и опустил крючок в воду, стоя в своей спальне, чтобы проверить, удастся ли ему что-нибудь поймать. Однако, по словам Дун, за полчаса рыбалки ему не удалось выловить ни одной рыбы. «Мы не видели рыбу, но зато видели довольно много насекомых», — добавила женщина.

Многие пользователи сети восхитились позитивным настроем супругов. «Такие жизнерадостные люди знают, как правильно жить», — отметил один из них. «Мужчина прекрасен, и его жена тоже», — написал другой.

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