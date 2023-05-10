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09:06, 10 мая 2023Из жизни

107-летняя диетолог раскрыла секрет долголетия

WPIX: 107-летняя диетолог из США посоветовала обязательно есть овощи и фрукты

Кадр: видео News Channel 6

Долгожительница из США отметила очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает WPIX.

107-летняя Джин Стивенс родилась в мае 1916 года в штата Пенсильвания, где живет до сих пор. Она всю жизнь увлекалась готовкой, а в 1940-х годах была ведущей популярной кулинарной передачи. «Я вела телепередачу. Я готовила еду, а люди всегда включали телевизоры в это время», — рассказала пенсионерка.

Позже Стивенс работала диетологом и преподавала. Женщина до сих пор считает, что важной частью здоровой долгой жизни является правильное питание. В частности, она советует обязательно есть овощи и фрукты.

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Племянница долгожительницы заявила, что секрет ее долголетия заключается в позитивном отношении к жизни. «Я думаю, она добилась таких успехов, потому что всегда была очень счастливым человеком», — сказала женщина.

Стивенс вырастила троих детей, а поздравить ее с очередным днем рождения пришли пятеро внуков и множество друзей.

Ранее сообщалось, что бывшая учительница из британского города Хаксби Олив Эдвардс отметила 109-й день рождения и также раскрыла секрет своего долголетия. Женщина считает, что прожила так долго благодаря правильному питанию.

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Никита Савин
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