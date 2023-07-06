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20:37, 6 июля 2023Забота о себе

Гастроэнтеролог назвала вызывающие вздутие живота продукты

Гастроэнтеролог Перлман: спаржа, лук и вино провоцируют вздутие живота

Фото: beton studio / Shutterstock / Fotodom

Спаржа, лук, сухофрукты, яблоки, а также вино провоцируют вздутие живота и изжогу, считает врач-гастроэнтеролог Мишель Перлман. Ее мнение приводит Newsweek.

Среди продуктов, вызывающих вздутие живота, Перлман назвала фрукты и овощи с содержанием короткоцепочечных углеводов, такие как спаржа, лук, сухофрукты и яблоки. Она объяснила, что они плохо перерабатываются в тонком кишечнике и вызывают повышенное газообразование. Аналогичным эффектом обладают продукты с содержанием сульфитов. По словам врача, эти натуральные химические вещества часто добавляют в обработанные продукты, также они образуются естественным путем.

Пиво, красное и белое вино, сидр, яблочный, виноградный и томатный сок и даже коровье молоко содержат значительное количество сульфатов. Другие продукты с высоким содержанием сульфатов включают миндаль, хлеб, крестоцветные овощи, абрикосы, чернослив и изюм, пшеничные макароны и арахис

Мишель Перлмангастроэнтеролог
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Чтобы избавиться от вздутия живота и других неприятных симптомов, Перлман рекомендовала не есть перед сном, поскольку ночью пищеварение замедляется. Кроме того, необходимо тщательно пережевывать пищу, чтобы не переедать.

Еще один совет страдающим от вздутия живота — регулярно устраивать себе разгрузочные дни или часы. «Интервальное голодание снижает выработку молекул газа, если ограничить потребление продуктов и напитков, вызывающих газообразование, в течение значительной части дня», — объяснила Перлман.

Также врач посоветовала после еды выходить на прогулку. По ее словам, в вертикальном положении организм быстрее усвоит и переработает пищу.

Ранее диетолог Елена Соломатина призвала людей старше 50 лет отказаться от жареной картошки и винегрета. По ее словам, крахмалистые продукты, к которым относится картошка, могут нанести вред здоровью, особенно в жареном или запеченном виде.

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    Екатерина Улитина
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